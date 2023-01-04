Аби списати як непотрібних свідків: вцілілих у Макіївці росіян хотіли відправити у наступ, – ЗМІ

У новорічну ніч ЗСУ завдали потужного удару по місцю базування окупантів у Макіївці. Зазначають, що вдалося ліквідувати близько 400 мобілізованих росіян.

Однак російська влада досі не склала списки поранених і загиблих по місцю розташування мобілізованих вояк. Родичі, чиї рідні були у Макіївці, зазначають, що вцілілих військовослужбовців хотіли відправити на передову.

Читайте також На аеродромі Бельбек у Криму — звуки вибухів: показуємо, де це на карті

Хочуть "прибрати" всіх свідків

Дружина одного з мобілізованих із Самарської області росіянина, який отримав поранення після удару по Макіївці, розповіла, що не знає, де її чоловік зараз.

Вона зазначила, що наразі немає інформації щодо того, в яку лікарню везуть її чоловіка. Жінка переконана, що найближчим часом вона не отримає жодної інформації.

"Зрозуміло, що телефони розбилися, хтось у госпіталь потрапив, пам'ять втратив... Але елементарно хоча б списки, с*ка, складіть! Хто живий, хто мертвий, хто в госпіталі", – поскаржилася вона.

Жінка повідомила, що військових, які вижили, хотіли відправити "у наступ", однак "ті, хто розумніші, зі своїм начальством зібралися, пішли в інший бік – в укриття якісь".

"Я думаю, що запросто їх можуть послати куди завгодно, аби прикрити цей весь захід", – розповіла вона.

Російська пропагандистка Анастасія Кашеварова також повідомила схожу інформацію. За її інформацією, у Макіївці "приблизно 216 осіб". Згодом вона написала, що їх залишили на місці після того, як "піднявся галас".

Ще одна родичка мобілізованого із Самарської області розповіла, що вцілілих окупантів "хочуть списати як непотрібних свідків".

"Туди їде комісія, і ми боїмося, що їх можуть відправити кудись або заховати", – сказала вона.

Що відомо про удар ЗСУ по мобілізованих у Макіївці