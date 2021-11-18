Вцілів лише старший син: подробиці трагедії на Вінниччині, де вчаділа ціла сім'я

У селі Мар'янівка, що на Вінниччині, внаслідок отруєння чадним газом загинули четверо дітей та двоє їхніх батьків. Рідних мертвими знайшов найстаріший син – 14 річний Ігор.

Хлопець не ночував вдома, бо був у бабусі – саме це й врятувало йому життя. Про деякі деталі трагічного інциденту, який стався 18 листопада повідомила родичка Світлана.

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Вона (бабуся – 24 канал) окремо живе, вона його відправила, щоб йшов до школи, він прийшов назад. Каже, що матір з батьком сплять. А та: "Як сплять? Така пора",

– розповіла жінка.

Своєю чергою бабуся зазначила, що після повернення внук сказав, що у будинку "все чорно". Вона додала, що в цей момент покинула все та без зволікань побігла до оселі.

Відкритого вогню не було

Рятувальники поінформували, що є сліди горіння, але вогню не було – пожежа не спалахнула. За попередніми висновками експертизи, задимівся подовжувач від холодильника.

Відповідно від нього почали тліти речі. Четверо дітей і двоє дорослих міцно спали та вочевидь померли уві сні. Найімовірніше, вони отруїлися продуктами горіння, тобто токсичним димом.

Трагічна загибель родини на Вінниччині: коротко

У селі Мар'янівка, що в Хмільницькому районі на Вінниччині, 18 листопада загинула ціла родина.

Мертвими знайшли 44-річного чоловіка, його 34-річну дружину та їх дітей віком 6, 8, 9 та 11 років.

За попередньою інформацією, загибель родини могло спричинити тління несправної проводки.

Родину ховатимуть 19 листопада, а 14-річний Ігор житиме поки з бабусею.