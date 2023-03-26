Вугледар стертий з лиця землі: на що окупанти перетворили українське місто

Росіяни ведуть війну на знищення України. Це доводить той факт, що перелік знищених ворогом міст поповнив Вугледар на Донеччині.

Командир кулеметного відділення 72-ї окремої механізованої бригади Назарій Кішак розповів, що потужні обстріли з боку росіян рівняють Вугледар із землею. Окупанти продовжують знищувати українські міста й села.

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Як живуть цивільні, які залишилися у Вугледарі

Назарій Кішак розповів, що ворог з реактивних систем залпового вогню та артилерії обстрілює Вугледар та прилеглі населені пункти, тим самим рівняючи їх із землею.

Вугледар повністю зрівняний із землею. Все вигоріло, місто майже порожнє. Є кілька мирних жителів, які допомагають військовим. Решту вивезла поліція, особливо дітей, які перебували в підвалах місяцями,

– каже Кішак.

Ті, хто залишився у місті, за словами командира кулеметного відділення, живуть у коридорах та підвалах, ховаючись від обстрілів. Люди виснажені та не знають, чого чекати далі. Військові намагаються підтримувати їх, а цивільні, які залишилися без нічого, стараються допомагати воїнам.

Наше завдання як українців – молитися і вірити, а далі справа за Богом. Ми маємо перемогти на своїй землі,

– підкреслив Кішак.

Водночас голова Донецької ОВА Павло Кириленко опублікував фото знищеного Вугледара. На світлинах не знайти жодної вцілілої багатоповерхівки – усе побите снарядами та випалене. "Рускій мір" продовжує знищувати наші міста. Вороги знищили Вугледар, так само як Волноваху, Маріуполь, Попасну, Ізюм, Рубіжне, Мар'їнку, Авдіївку, Соледар та багато інших сіл і міст нашої держави.

Як зараз виглядає Вугледар / Фото Павла Кириленка

Росіяни знову прагнуть захопити Вугледар

Наші воїни у важких боях розгромила 155 та 40 бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту (ТОФ) ВМФ РФ. Вугледар має ключове стратегічне значення, оскільки на цьому напрямку розташовані залізниці та інші важливі об’єкти. Через важливе значення Вугледара Росія сконцентрувала значні сили на цьому напрямку і знову намагається відновити наступ на місто.

Однак як і Бахмут, Авдіївка та Мар'їнка, Вугледар триває оборону. Ворог це розуміє, тому продовжує використовувати злочинну тактику – знищувати населені пункти для того, щоб їх простіше було захопити. Однак навіть така тактика останнім часом не дає ворогу результату.

Наші міста й села тримаються тільки завдяки колосальним зусиллям наших воїнів. Тому не забувайте підтримувати українську армію, зокрема своїми донатами.