У Вугледарі рятувальники організували підвіз води до міста

Росія напала на Україну 24 лютого. Майже із самого початку повномасштабного вторгнення у Вугледарі не було води.

Практично місяць у місті немає водопостачання. Однак наразі цю проблему частково вирішили.

Зауважте Близько 200 тисяч людей на Донеччині не мають доступу до води, – ООН

У Вугледарі працювали водовози

У ДСНС розповіли, що майже з початку війни у Вугледарі не було води.

Аби не створювати катастрофу у вигляді відсутності води, 26 березня було організовано її підвіз у місто,

– зазначили рятувальники.

Усі містяни змогли прийти та набрати необхідну кількість води додому.



У Вугледарі не було водопостачання / Фото ДСНС



Рятувальники організували підвіз води до міста / Фото ДСНС



Усі охочі змогли набрати необхідну кількість води / Фото ДСНС