У Вугледарі рятувальники організували підвіз води до міста
28 березня 2022 , 00:21Читать новость на русском
Джерело:ДСНС
Росія напала на Україну 24 лютого. Майже із самого початку повномасштабного вторгнення у Вугледарі не було води.
Практично місяць у місті немає водопостачання. Однак наразі цю проблему частково вирішили.
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У Вугледарі працювали водовози
У ДСНС розповіли, що майже з початку війни у Вугледарі не було води.
Аби не створювати катастрофу у вигляді відсутності води, 26 березня було організовано її підвіз у місто,
– зазначили рятувальники.
Усі містяни змогли прийти та набрати необхідну кількість води додому.
У Вугледарі не було водопостачання / Фото ДСНС
Рятувальники організували підвіз води до міста / Фото ДСНС
Усі охочі змогли набрати необхідну кількість води / Фото ДСНС