На Вугледарському напрямку БМП окупантів почала давити своїх: відео 18+

Росіяни не раз доводили свою нікчемність на полі бою. Однак цього разу ЗСУ навіть не докладали зусиль.

Окупанти почали новий масштабний наступ в Донецькій області. Однак перед цим вони, ймовірно, не ознайомились з технікою безпеки на війні.

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БМП почала чавити росіян

На відео видно, що український дрон наблизився до позицій противника, де була зосереджена і його техніка. Дрон декілька разів влучив поблизу окупантів, після чого вони сховались під БМП.

Водій, довго не думаючи, почав їхати у зворотному напрямку, тим самим перечавивши своїх побратимів. Чи це і є наочний приклад приказки "своїх б'ють, аби інші боялися"?

Так чи інакше, чергові окупанти стали статистикою Генштабу, що не може не тішити.

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Актуальні втрати противника на 9 лютого

Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 135 010 одиниць особового складу.

Лише за минулу добу наші військові героїчно "задвохсотили" 910 ворогів. Втрати ворога у техніці: