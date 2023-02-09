На Вугледарському напрямку БМП окупантів почала давити своїх: відео 18+
Джерело:Денис Казанський
Росіяни не раз доводили свою нікчемність на полі бою. Однак цього разу ЗСУ навіть не докладали зусиль.
Окупанти почали новий масштабний наступ в Донецькій області. Однак перед цим вони, ймовірно, не ознайомились з технікою безпеки на війні.
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БМП почала чавити росіян
На відео видно, що український дрон наблизився до позицій противника, де була зосереджена і його техніка. Дрон декілька разів влучив поблизу окупантів, після чого вони сховались під БМП.
Водій, довго не думаючи, почав їхати у зворотному напрямку, тим самим перечавивши своїх побратимів. Чи це і є наочний приклад приказки "своїх б'ють, аби інші боялися"?
Так чи інакше, чергові окупанти стали статистикою Генштабу, що не може не тішити.
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Актуальні втрати противника на 9 лютого
Загалом з 24 лютого 2022 року росіяни втратили в Україні вже 135 010 одиниць особового складу.
Лише за минулу добу наші військові героїчно "задвохсотили" 910 ворогів. Втрати ворога у техніці:
- танків – 3255 (+2);
- бойових броньованих машин – 6468 (+10);
- артилерійських систем – 2244 (+8);
- РСЗВ – 463 (+2);
- засобів ППО – 232 (+4);
- літаків – 295;
- гелікоптерів – 285;
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1967 (+6);
- крилатих ракет – 796;
- кораблів та катерів – 18;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5121 (+9);
- спеціальної техніки – 211.