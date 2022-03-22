У вуличних боях захисники Маріуполя ліквідували близько 10 військових ворога та розвідника

Країна-агресор не припиняє нападів на українські міста. Водночас наші воїни продовжують вичищати землю від окупантів.

Держприкордонслужба повідомила, що вчора, 21 березня, на одній із вулиць Маріуполя російські загарбники почали ворожий наступ піхоти під прикриттям броньованої техніки.

Читайте також ЗСУ вже знищили понад 15 тисяч росіян і більш як 500 танків

Як наслідок, вогневим ураженням прикордонники припинили атаку трьох осіб кавказької зовнішності. А протитанковими засобами було перетворено на металобрухт одну із ворожих БМП.

10 окупантів було ліквідовано на місці

Під час цього бою близько десяти орків знищено на місці прицільним зосередженим вогнем, ворога змусили відступити.

Також вчора ближче до вечора, прикриваючи напрямок можливого руху військової техніки, захисники Маріуполя успішно знешкодили розвідника з тимчасово окупованих територій України.

Його військова форма одягу була позначена шевроном із написом "Загін Боба Марлі. Вбитих не вбʼєш". Здається, рашист помилився.

Зверніть увагу – Затримали ДРГ, яка планувала замах на Зеленського: дивіться відео