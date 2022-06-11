У вуличних боях ЗСУ перемагають, та артилерія руйнує будинки в Сєвєродонецьку, – Гайдай
Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Він пояснив, що російська артилерія знищує будинок за будинком в Сєвєродонецьку.
Очільник Луганської військової адміністрації розповів, що найважча ситуація у Попасній, Сєвєродонецьку та у районі річки Сіверський Донець. Про це Сергій Гайдай розповів у телемарафоні "Єдині новини" ввечері 11 червня.
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Наші військові перемагають у вуличних боях
Сергій Гайдай розповів, що рівень води у річці Сіверський Донець значно впав. Саме тому можуть бути спроби російських військових переправитись через річку та спробувати зробити в районі Білогорівки новий плацдарм. Також ворог може прорвати лінію оборони наших захисників у Попасній.
Окрім того, за словами Гайдая, йдуть дуже потужні бої в Тошківці. Адже минулої доби, 10 червня, вороги застосували там "Сонцепік".
Постійні бої йдуть в місті Сєвєродонецьк. Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, знищуючи там все. Там навіть мастило витекло з радіаторів. Дуже потужна пожежа була,
– розповів Гайдай.
Посадовець також запевнив, що ситуація важка, проте контрольована. Також Гайдай пояснив, що:
- "у вуличних боях наші перемагають, проте, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинків, які використовують як уктиття;
- у цьому сенсі важко – виб'ють ворога з однією вулиці, а потім починають з танків, артилерії, "Градів" розбирати будинок за будинком;
- доводиться робити перегрупування, переходити на нові позиції".
Сергій Гайдай пояснив, що евакуація неможлива, адже можна потрапити на бій чи отримати смертельне поранення від "прильоту".
Останні новини щодо ситуації на Луганщині
- 11 червня Генеральний штаб Збройних Сил України розповів, що окупанти мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках.
- Сергій Гайдай пояснював, що окупанти обстрілювали завод "Азот" у Сєвєродонецьку, там стався витік мастильних матеріалів. Через це спалахнула масштабна пожежа. Попри щільні обстріли, промзона Сєвєродонецька не є заблокованою окупантами.
- 11 червня наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля – окупанти були змушені відійти. Також Збройні Сили України відбили штурм у напрямку Слов'янська і зупинили наступ росіян біля Попасної. Окрім того, наші бійці успішно протистоять штурмовим діям окупантів у Сєвєродонецьку.
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