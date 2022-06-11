У вуличних боях ЗСУ перемагають, та артилерія руйнує будинки в Сєвєродонецьку, – Гайдай

Сергій Гайдай розповів про ситуацію на Луганщині. Він пояснив, що російська артилерія знищує будинок за будинком в Сєвєродонецьку.

Очільник Луганської військової адміністрації розповів, що найважча ситуація у Попасній, Сєвєродонецьку та у районі річки Сіверський Донець. Про це Сергій Гайдай розповів у телемарафоні "Єдині новини" ввечері 11 червня.

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Наші військові перемагають у вуличних боях

Сергій Гайдай розповів, що рівень води у річці Сіверський Донець значно впав. Саме тому можуть бути спроби російських військових переправитись через річку та спробувати зробити в районі Білогорівки новий плацдарм. Також ворог може прорвати лінію оборони наших захисників у Попасній.

Окрім того, за словами Гайдая, йдуть дуже потужні бої в Тошківці. Адже минулої доби, 10 червня, вороги застосували там "Сонцепік".

Постійні бої йдуть в місті Сєвєродонецьк. Територію заводу "Азот" обстрілюють дуже потужно, знищуючи там все. Там навіть мастило витекло з радіаторів. Дуже потужна пожежа була,

– розповів Гайдай.

Посадовець також запевнив, що ситуація важка, проте контрольована. Також Гайдай пояснив, що:

" у вуличних боях наші перемагають, проте, на жаль, артилерія ворога просто розбирає поверх за поверхом будинків , які використовують як уктиття;

, які використовують як уктиття; у цьому сенсі важко – виб'ють ворога з однією вулиці, а потім починають з танків, артилерії, "Градів" розбирати будинок за будинком;

доводиться робити перегрупування, переходити на нові позиції".

Сергій Гайдай пояснив, що евакуація неможлива, адже можна потрапити на бій чи отримати смертельне поранення від "прильоту".

Останні новини щодо ситуації на Луганщині

11 червня Генеральний штаб Збройних Сил України розповів, що окупанти мають певні успіхи на Слов'янському та Сєвєродонецькому напрямках.

Сергій Гайдай пояснював, що окупанти обстрілювали завод "Азот" у Сєвєродонецьку, там стався витік мастильних матеріалів. Через це спалахнула масштабна пожежа. Попри щільні обстріли, промзона Сєвєродонецька не є заблокованою окупантами.

11 червня наші захисники й захисниці успішно відбили ворожий штурм у районах населених пунктів Бражківка, Долина та Вірнопілля – окупанти були змушені відійти. Також Збройні Сили України відбили штурм у напрямку Слов'янська і зупинили наступ росіян біля Попасної. Окрім того, наші бійці успішно протистоять штурмовим діям окупантів у Сєвєродонецьку.

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