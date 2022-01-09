На вулиці Франції вийшли понад 100 тисяч людей: протестували проти паспортів вакцинації
Джерело:France bleu
У Франції 8 січня відбулися масові акції проти паспортів вакцинації. Загалом поліція країни зафіксувала понад 105 тисяч мітингувальників.
Протести минули в Парижі, Марселі, Ніцці, Монпельє, Кані та десятці інших міст. Учасники акцій виступили і загалом проти щеплення.
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Чому протестують люди
Сертифікати вакцинації, без яких громадяни Франції не можуть відвідувати більшу частину громадських місць, депутати ухвалили 6 січня після трьох днів суперечок. Нові правила повинні набрати чинності вже 15 січня.
Таке рішення почали критикували. За інформацією Интерфакс, одним із організатором акцій став Флоріан Філіппо.Довідка. Філіппо – лідер націоналістичної та євроскептичної партії "Патріоти". Він – один із тих французьких політиків, які дуже активно виступають проти паспортів вакцинації.
Конфлікти із правоохоронцями
Під час акцій сталося кілька жорстких конфліктів із правоохоронцями. У Тулузі відбулося 4 арешти.
Водночас у Парижі та Монпельє поліцейські використовували сльозогінний газ для розгону частини протестувальників.
Акції протесту у Монпельє: дивіться відео
На акціях – понад 105 тисяч осіб
За інформацією Міністерства внутрішніх справ, на акції проти паспортів вакцинації вийшли приблизно 105 тисяч осіб. З них – 18 тисяч людей вийшли протестувати у Парижі.
На вулиці вийшла понад 100 тисяч людей: дивіться відео
Нагадаємо, що у грудні в Бельгії відбулися мітинг антивакцинаторів, які переросли у заворушення. Затримали понад 50 осіб.
Яка ситуація з коронавірусом в Франції
- Станом на 9 січня, загалом у Франції зафіксували 11 815 121 людину, інфікованих коронавірусом. З них – 125 348 смертельних випадків, водночас одужали 8 500 501 хворий.
- Попри такі масові акції протестів, за даними соцопитувань, більша частина французів все ж підтримують вакцинацію. Держава залишається лідеркою з кількості щеплених осіб.
- На Півдні Франції виявили новий штам коронавірусу. Мовиться про B.1.640.2. Також у країні стрімко поширюється Омікрон.
- На початку 2022 року держава стала епіцентром COVID-19. Адже 4 дні поспіль там фіксували понад 200 тисяч випадків інфікування.