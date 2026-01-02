Вулиця Андрія Парубія у столиці: рішення підтримали 57% киян
- У Києві проведено опитування, за яким 57% мешканців підтримали перейменування вулиці на честь Андрія Парубія.
- Вулиця, яка буде перейменована, розташована вздовж Маріїнського парку – від вулиці Грушевського до Паркової дороги.
У Києві з'явиться вулиця на честь Андрія Парубія. Таке рішення підтримало 57% мешканців міста.
Про це повідомляє пресслужба партії "Європейська Солідарність", пише 24 Канал.
Яку вулицю назвуть на честь Андрія Парубія?
У Києві відбулось опитування щодо перейменування однієї з вулиць столиці на честь народного депутата та ексголови Верховної ради України Андрія Парубія.
Мовиться про ділянку вздовж Маріїнського парку – від вулиці Грушевського до Паркової дороги.
Відповідне рішення підтримало 57% учасників громадського опитування на порталі та в застосунку "Київ Цифровий".
Лідерка партії ЄП у Київраді Марина Порошенко наголосила, що перейменування вулиці у центрі міста стане символом вдячності Андрію Парубію.
Він був людиною, яка зробила вагомий внесок у розвиток українського парламентаризму, відігравала важливу роль під час Революції Гідності та в питаннях національної ідентичності. Його діяльність – це приклад служіння державі, відповідальності та відданості Україні,
– зазначила Порошенко.
Що відомо про смерть Андрія Парубія?
Парламентаря вбили 30 серпня 2025 року у Львові. Нападник був одягнений як кур'єр Glovo. Він зробив 7 пострілів.
Керівник львівської екстреної меддопомоги пояснив, що на момент приїзду медиків вже наступила біологічна смерть. Поранення, яких зазнав Парубій, були несумісні із життям.
Підозрюваного у вбивстві депутата Андрія Парубія, 52-річного Михайла Сцельнікова, 24 жовтня суд залишив під вартою без права на заставу. Чоловіка підозрюють у державній зраді, умисному вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Злочинець заявив, що це була його "особиста помста українській владі", і натякнув, що жертвою міг стати експрезидент Петро Порошенко.