Вулиця на честь Зеленського, бойкот товарів з Росії: як у Португалії підтримують Україну

Португалія активно підтримує Україну. В державі на прилавках магазинів бойкотують російські товари.

На жаль, деякі товари ще присутні, але люди відмовляються їх купувати. Про це розповів журналіст Костянтин Довгань, який виїхав у Португалію.

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Бойкот товарів, мітинги, синьо-жовті кульки

Він поділився, що 5 березня побачив в магазині, як пиво "Балтика" забойкотували. Водночас "Львівське" розібрали повністю.

Португальці підтримують Україну і проти Росії. У дитячих садочках вивішують синьо-жовті кульки,

– наголосив Довгань.

Він розповів, що дорослі не мовчать, а виходять на вулицю. Вже сьогодні, 6 березня, відбудеться велика маніфестація на центральній площі, де зберуться українці та ті, хто їх підтримують, з вимогою закрити небо.

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В Португалії на деревах розвішують синьо-жовті стрічки, а в ресторанах по телевізорах показують війну в Україні. "Люди бачать, що йде війна, атаки на цивільне населення. Люди у шоці", – додав Довгань.

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Вулиця на честь Зеленського

Журналіст розповів про ще одну цікаву ініціативу. Люди голосують, щоб вулицю, де розташоване російське посольство, назвали ім'ям Президента України Володимира Зеленського. Згідно із онлайн-голосуванням, 70% – за таку ініціативу.

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