На вулицях Білорусі та Росії почався антивоєнний рух. По містах все частіше можна побачити розклеєні написи та плакати "ні війні".

Білоруси та росіяни почали "тихі протести", щоб не бути скрученими поліцією, люди розклеюють містом плакати та вивішують український прапор в знак підтримки українського народу.

Увага У прямому ефірі пропагандистського каналу з'явилася редакторка з плакатом "Ні війні": відеофакт

Прогнозують, що протести проти путінського режиму лише посилюватимуться, особливо після того, як люди відчують економічні наслідки війни.

До слова, станом на 13 березня, за даними російських ЗМІ, на акціях проти війни з Україною вже затримано 628 людей у 35 містах.

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