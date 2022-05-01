На вулицях буде посилене патрулювання: запоріжцям нагадали про змінену комендантську годину

У Запорізькій області комендантська година 1 травня розпочнеться о 17:00. Тому в міськраді нагадали місцевим мешканцям про те, що потрібно залишатися вдома, а на вулицях буде посилене патрулювання.

Лише за минулу добу під час комендантської години правоохоронці упіймали 18 осіб, які порушували режим. Після цього 9 з них отримали повістки.Про це повідомив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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Можливі провокації під час відвідування кладовищ

Анатолій Куртєв закликав громадян бути свідомим та не порушувати комендантську годину, бо і без таких порушників у правоохоронців зараз багато роботи.

Не забувайте про те, що комендантська година сьогодні розпочинається о п’ятій годині вечора. Прошу вас залишатися у цей час вдома. Пам’ятайте, що на вулицях міста ведеться посилене патрулювання,

– звернувся до мешканців Запоріжжя Куртєв.

Крім того, секретар міськради зазначив, що сьогодні можливі провокації через поминальні дні, Тому він закликав мешканців або утриматися від відвідування кладовищ сьогодні або хоча б не влаштовувати частувань біля могил.

Ситуація в Запорізькій області

Секретар міськради повідомив, що лінія фронту в Запорізькій області залишається незмінною. По всій лінії зіткнення тривають локальні бої. Водночас крім позицій наших військових, окупанти обстрілюють і цивільну інфраструктуру.

Попри те росіяни зазнають серйозних втрат – за минулу добу наші воїни ліквідували 55 загарбників, а ще 90 зазнали поранень.

Крім того, українські військові знищили 1 танк, 14 броньованих бойових машин, 4 безпілотники, 1 артилерійську установку, 2 гаубиці, 13 одиниць автомобільної техніки та 1 літак. Ще один літак пошкоджений.

Нагадаємо, що загальні втрати особового складу росіян уже становлять близько 23 500 осіб. Детальну статистику втрат окупантів ви можете прочитати тут.

Цікаво – зведення Генштабу щодо ситуації на фронті станом на 1 травня: дивіться відео