На вулицях досі небезпечно, – Синєгубов про обстріл Харкова і області

Російські військові не припиняють обстрілювати Харків та область. Для цинічних атак ворог використовує артилерію та реактивні системи залпового вогню.

Російські окупанти гатять по Харкову

Про ситуацію в регіоні розповів голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. За його словами, протягом 5 травня росіяни 5 разів обстріляли місто.

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Під час обстрілу російські військові використали артилерію та РСЗВ (реактивну систему залпового вогню). Під вогнем ворога опинилися два райони Харкова – Київський та Шевченківський.

Окупанти за добу 3 рази вдарили із РСЗВ та 2 – із артилерії по Київському та Шевченківському районах Харкова,

– написав Синєгубов у телеграмі.

Ворожі обстріли не припинилися і 6 травня. За словами очільника Харківської ОВА, вночі російські війська атакували житловий масив Харкова – Північну Салтівку.

Як повідомив Синєгубов, росіяни також гатили з артилерії та РСЗВ. Крім Салтівки, під вогнем опинилися міста в Харківській області. Зокрема, Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі.

Сьогодні вночі та зранку ворог завдав 2 удари РСЗВ та артилерії по Північній Салтівці. По області – Золочів, Чугуїв, Лозова, Дергачі,

– йдеться у повідомленні голови обласної військової адміністрації.

Синєгубов наголосив, що перебувати на вулицях досі небезпечно.

Ізюмський напрямок залишається гарячим

Очільник Харківської ОВА повідомив, що Ізюмський напрямок залишається гарячим. За його словами, на околицях Барвінкового ведуться бої.

Також він зазначив, що росіяни намагаються атакувати позиції Збройних Сил України, проте зазнають значних втрат.

"Гарячим лишається Ізюмський напрямок, на околицях Барвінкового ведуться бої. Ворог намагається атакувати позиції ЗСУ, але росіяни зазнають великих втрат", – резюмував він.

Яка ситуація на Харківщині

Харків та область з перших днів війни потерпають від потужних обстрілів російських військових. Окупанти бомбардують цивільне населення.

5 травня стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках.

Ще раніше українським захисникам вдалося звільнити село Руська Лозова. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову.

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