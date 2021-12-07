Вулкан Семеру засинати не хоче: кількість жертв виверження в Індонезії перевалила за 30
Джерело:France 24
На острові Ява 4 грудня розпочав виверження вулкан Семеру. Жертвами стихійного лиха стали вже 34 людини, багато людей отримали поранення та опіки.
Про зростання кількості загиблих повідомило Національне агентство з ліквідації наслідків стихійних лих Індонезії. Ще 17 місцевих мешканців зникли безвісти.
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З острова евакуювали майже 4 тисячі осіб
З території, яка опинилась під загрозою, евакуювали 3 700 осіб. До пошуку зниклих безвісти залучили кінологів з собаками.
Лише за один день Семеру вивергався тричі. Після кожного виверження у небо піднімався стовп попелу висотою у 1 кілометр. Повітря у районі вулкану настільки забруднене, що наближатись до нього на відстань менше, ніж 5 кілометрів не можна.
Попіл повністю накрив більше ніж десяток сіл
Попелом накрило більше ніж 10 сіл. Постраждалих направили до лікарні, у них – серйозні опіки. Клопотів рятувальникам може завдати дощ, який прогнозують в регіоні, через нього можуть перервати пошукові роботи.
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Що відомо про виверження вулкана Семеру:
- Семеру прокинувся вдень 4 грудня.
- Через велетенський стовп попелу літакам довелось змінювати траєкторію руху.
- Місцеві мешканці покидали свої домівки фактично з порожніми руками через небезпеку.
- Попереднє виверження відбулось у грудні 2020 року.
Дивіться відео про початок виверження Семеру: