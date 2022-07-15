В окупантів з цим складнощі, – Ступак сказав, чи піде росія на "добровільну" мобілізацію

У мережі з'явилася інформація про "добровільну" мобілізацію у росії. Однак, саме поняття є доволі дивним.

Усі, хто хотіли піти на війну в Україні, вже загинули, зникли безвісти, поранені або беруть участь у бойових діях. Про це 24 каналу сказав Іван Ступак, колишній співробітник СБУ та експерт УІМ.

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Потрібно оголошувати загальну мобілізацію

Росії технічно складно оголосити загальну мобілізацію. "Це й екіпірування, й годування. Звісно, можна сказати: "підеш в Україну, що знайдеш – те і твоє". Але це не підхід до ведення війни. Їх треба годувати хоча б певний час на території росії. А це все ресурси", – пояснив експерт УІМ.

Ступак переконаний, що подолати складнощі росії не допоможуть навіть нові закони.

Навіть із законом про розбронювання матрезерву я не впевнений, що росія витягне військову кампанію,

– сказав він.

У окупантів є план до кінця серпня сформувати 34 тисячі осіб, аби відправити їх на війну в Україну. "Це велика сила, яка може змінити ландшафт на певній території", – говорить Ступак.

Експерт УІМ додав, що матеріально це майже неможливо, адже це величезне навантаження на російську економіку. "Вони на це зараз не підуть", – вважає він.

Збирають зеків та вагнерівців

За словами Ступака, у росії збирають зеків для створення окремих штрафбатів. Крім того, росіяни підтягують найманців у групу Вагнера – вони навіть понизили планку для вступу у ці приватні військові утворення. Ті, яким раніше відмовляли у прийнятті та заносили у чорний список, кажуть: "Ви нам підходите!".

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