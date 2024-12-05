Політична криза у Південній Кореї може зіграти на руку Росії, Китаю та КНДР

Оголошення воєнного стану та політична криза у Південній Кореї застали Вашингтон зненацька та викликали занепокоєння, адже США має свої політичні цілі в цій країні. Росія, Китай і Північна Корея могли б використати хаос на свою користь.

Про це 24 Канал повідомляє з посиланням на CNN. Видання пише, що дії південнокорейського президента Юн Сок Йоля можуть поставити під сумнів надійність і передбачуваність Південної Кореї як союзника та партнера США та Японії.

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Нестабільна ситуація в Південній Кореї може стати проблемою в момент поглиблення геополітичних розломів в Азії. Лідери КНДР, Росії та Китаю спостерігають за розвитком подій у Сеулі та очікують, що це підірве військову присутність і владу США в регіоні.

Варто знати! 3 грудня президент Південної Кореї Юн Сук Йоль оголосив про запровадження воєнного стану. За його словами, це було необхідно для "врятування країни від антидержавних сил", які намагаються знищити "конституційний порядок ліберальної демократії". Через переважну опозицію воєнний стан було скасовано за кілька годин.

Полковник США у відставці Седрік Лейтон розповів, що чим напруженішою буде ситуація у Південній Кореї, тим важче буде Америці буде досягати політичних цілей.

Будь-яка нестабільність у Південній Кореї має серйозні наслідки для нашої індо-тихоокеанської політики,

— зазначив Седрік Лейтон.

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин зараз обирає сприятливі політичні моменти для великих випробувань зброї, тож він може використати проблеми Південної Кореї на свою користь. Про це сказав викладач політики в Оксфордському університеті у Великобританії.

"Ми знаємо, що Північна Корея любить ганьбити демократичну систему Південної Кореї щоразу, коли в Сеулі виникають заворушення", — підкреслив він.

Пекін і Москва також можуть скористатися потенційною можливістю зміни керівництва в Південній Кореї.

Окрім цього, дії Юн Сук Йоля додали ще один рівень невизначеності напередодні повернення до президентства Дональда Трампа, який раніше висловлював скептицизм щодо фінансової домовленості між США та Південною Кореєю щодо розміщення американських військ.

Нагадаємо, громадяни Південної Кореї також були шоковані оголошенням воєнного стану в країні. Це викликало стурбованість серед населення та панічні настрої на фінансових ринках Південної Кореї.