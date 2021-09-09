Вводять режим надзвичайного стану: в сусідній Молдові погіршилася ситуація з COVID-19
Джерело:News Maker
На тлі погіршення епідемічної ситуації у Молдові ввели режим надзвичайного стану. Так, посилення обмежень діятиме з 10 вересня по 30 жовтня.
Відповідне рішення 9 вересня ухвалила національна комісія з НС в охороні здоров'я через зростання кількості випадків зараження коронавірусом.
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У Молдові – режим НС
У Молдові для людей старше 18 років вводять нові обмеження на відвідування масових заходів. Зокрема, щоб на них потрапити необхідно представити один з документів:
- сертифікат про повний курс вакцинації, при цьому після отримання другої вакцини повинно пройти не менше 14 днів;
- негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений не пізніше, ніж за 72 години до заходу;
- негативний експрес-тест на COVID-19, зроблений не пізніше, ніж за 48 годин;
- довідку про те, що людина за останні пів року перехворіла коронавірусом;
- довідку про наявність антитіл після перенесеної хвороби, чинну не більше 3 місяців після проведення обстеження.
Окрім цього, міністр охорони здоров'я Алла Немеренко зауважила, що протягом п'яти днів представлять новий план заходів запобігання поширенню та боротьби з COVID-19.
У наступні тижні, за оцінками МОЗ, епідеміологічна ситуація в країні буде досить небезпечною,
– додала вона.
Ситуація з COVID-19 у Молдові
- захворіли – 272 325 людей;
- одужали – 260 508 громадян;
- померли – 6 466 пацієнтів.