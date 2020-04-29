Вводять в оману і продовжують шоу, – В'ятрович спростував заяви ДБР про його допит

У ДБР оприлюднили деякі деталі допиту нардепа Володимира В’ятровича: мовляв, він не відповів на питання фінансового характеру. Невдовзі з'явилася і реакція В'ятровича: інформацію з Бюро політик назвав фантазіями.

Заява з ДБР про допит В'ятровича

Після допиту депутата від "Європейської Солідарності" Володимира В'ятровича у ДБР 28 квітня у ЗМІ з'явилася інформація про деякі деталі події. Про це написали у РБК-Україна.

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Виконувач обов'язків голови управління з організації досудових розслідувань Головного слідчого управління ДБР Микола Арманов заявив, що Володимир В’ятрович під час допиту не відмовився від дачі показань, але не відповів на питання фінансового характеру.

Політик, мовляв, сказав, що не пам'ятає подробиці фінансування форуму пам'яті жертв Голодомору.

Що каже з приводу допиту в ДБР сам В'ятрович

В'ятрович спершу заявив, що під час допиту він проінформував слідчого, для чого і як відбувалася організація Міжнародного форуму пам'яті жертв Голодомору. На переконання нардепа, цієї інформації буде достатньо, аби закрити справу та не витрачати "ані його часу, ані грошей і часу ДБР".

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Згодом опублікував у фейсбуці ще один пост, реагуючи на заяву з ДБР про начебто відсутність відповідей на фінансові питання.

ДБР хоче продовжувати шоу? Під час допиту слідчий Амелін отримав всю запитувану ним інформацію і завершив допит навіть швидше, ніж за дві передбачені години,

– наголосив В'ятрович.

І додав, що слідчий Арманов, від імені якого пролунала заява щодо допиту В'ятровича, на самому допиті не був присутній і "вирішив пофантазувати".

"Архіви зберігають все", і навіть найсвіжіші матеріали – як-от протокол нинішнього допиту, що містить інформацію, далеку від заяв в.о. (Арманова – 24 канал), який вводить в оману суспільство,

– підсумував нардеп.

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