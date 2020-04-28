В'ятрович заявив, що не пам'ятає деталі фінансування форуму щодо Голодомору, – ДБР

У Державному бюро розслідувань (ДБР) оприлюднили деякі деталі допиту нардепа від "Європейської солідарності" Володимира В’ятровича.

За словами виконувача обов’язків голови управління з організації досудових розслідувань Головного слідчого управління ДБР Миколи Арманова, В’ятрович під час допиту заявив, що не пам'ятає подробиці фінансування форуму пам'яті жертв Голодомору, передає РБК-Україна.

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Водночас слідчий зауважив, що політик не відмовився від дачі показань, але наголосив, що не пам'ятає фінансового аспекту вищезазначеного заходу.

Арманов додав, що нардепа допитували як колишнього голову Інституту національної пам'яті. Стосується ця справа використання бюджетних коштів на фуршет з нагоди 85-х роковин Голодомору.

Сам В'ятрович заявив, що під час допиту він проінформував слідчого, для чого і як відбувалася організація Міжнародного форуму пам’яті жертв Голодомору,

На переконання нардепа, цієї інформації буде достатньо, аби закрити справу та не витрачати "ані його часу, ані грошей і часу ДБР".

До слова, В'ятровича підтримують:

громадський комітет з вшанування пам’яті жертв Голодомору-геноциду 1932 – 33 років;

всеукраїнська правозахисна організація "Меморіал" імені Василя Стуса;

Світовий конгрес українців.

Їхні представники скерували в ДБР відкрите звернення. У документі вони закликають Бюро "не стати інструментом у політичних замовленнях антиукраїнських сил". Також активісти стверджують, що в Україні вшанування жертв Голодомору із залученням державних грошей стало можливим лише після перемоги Революції Гідності.

Звернення підписали:

академік Ігор Юхновський;

дипломат Володимир Василенко;

режисер і ексміністр культури Василь Вовкун;

архієрей ПЦУ Євстратій (Зоря);

письменниця Оксана Забужко та інші.

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