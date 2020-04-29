Вводят в заблуждение и продолжают шоу, – Вятрович опроверг заявления ГБР о его допросе

В ГБР обнародовали некоторые детали допроса нардепа Владимира Вятровича: мол, он не ответил на вопросы финансового характера. Вскоре появилась и реакция Вятровича: информацию из Бюро политик назвал фантазиями.

Заявление с ГБР о допросе Вьятровича

После допроса депутата от "Европейской Солидарности" Владимира Вятровича в ГБР 28 апреля в СМИ появилась информация о некоторых деталях события. Об этом написали в РБК-Украина .

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Исполняющий обязанности главы управления по организации досудебных расследований Главного следственного управления ГБР Николай Арманов заявил, что Владимир Вятрович во время допроса не отказался от дачи показаний, но не ответил на вопросы финансового характера.

Политик, мол, сказал, что не помнит подробности финансирования форума памяти жертв Голодомора.

Что говорит по поводу допроса в ГБР сам Вятрович

Вятрович сначала заявил , что во время допроса он проинформировал следователя, для чего и как происходила организация Международного форума памяти жертв Голодомора. По мнению нардепа, этой информации будет достаточно, чтобы закрыть дело и не тратить "ни его времени, ни денег и времени ГБР".

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Впоследствии опубликовал в фейсбуке еще один пост, реагируя на заявление с ГБР о якобы отсутствии ответов на финансовые вопросы.

ГБР хочет продолжать шоу? Во время допроса следователь Амелин получил всю запрашиваемую им информацию и завершил допрос даже быстрее, чем за два предусмотренные часа,

– отметил Вятрович.

И добавил, что следователь Арманов, от имени которого прозвучало заявление о допросе Вятровича , на самом допросе не присутствовал и "решил пофантазировать".

"Архивы хранят все", а также свежие материалы – например, протокол нынешнего допроса, содержащий информацию, далекую от заявлений и.о. (речь об Арманове – 24 канал), который вводит в заблуждение общество,

– подытожил нардеп.

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