Назавжди залишиться 55: на війні загинув командир танка з Харківщини

На Харківщині у Первомайському попрощалися із захисником В’ячеславом Сахновським. Він був командиром танка.

Захисник загинув у боях на фронті в Донецькій області. Його не стало 24 травня. В’ячеславу назавжди залишиться 55 років.

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Що відомо про загиблого воїна

Мер Первомайського Микола Бакшеєв розповів, що В’ячеслав Сахновський з початку повномасштабного вторгнення приїхав до Первомайського як переселенець. Влітку 2022 року він став на захист країни до лав ЗСУ.

В’ячеслав був командиром танка танкового взводу танкової роти батальйону забезпечення навчального процесу Військового інституту танкових військ НТУ "ХПІ".

Останній бій військового відбувся поблизу Костянтинівки. Там 24 травня чоловік загинув під час виконання бойового завдання – отримав несумісне із життям поранення.

У В’ячеслава залишились дружина, 86-річна матір і син-військовий, який раніше був поранений під Херсоном.

У Первомайському попрощалися з В’ячеславом Сахновським / фото Миколи Бакшеєва

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