Голову держдуми Росії заочно засудили до 15 років тюрми за посягання на цілісність України

Голову держдуми Росії заочно засудили до 15 років в'язниці. Він є довіреною особою Владіміра Путіна та безпосереднім учасником підготовки до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Йдеться про В'ячеслава Володіна. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

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Що відомо про справу Володіна

На основі зібраної слідчими СБУ доказової бази суд визнав Володіна винним у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України.

"15 лютого 2022 року він поставив на голосування в сесійній залі постанову про звернення до Путіна з проханням визнати "незалежність" тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей. Одночасно Володін публічно підтримав це рішення і забезпечив потрібну кількість "голосів" російських депутатів", – розповіли в СБУ.

Пізніше спікер російської держдуми організував ратифікації "договору про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу" між Кремлем і так званими "л/днр".

Пізніше "законодавчі ініціативи" Володіна використали для початку повномасштабної війни проти України.

Посіпака Путіна й надалі виправдовує тимчасове захоплення українських територій та підтримує збройну агресію Росії, про що постійно говорить на засіданнях держдуми та в ефірах російських пропагандистів.

"Оскільки засуджений перебуває на території Росії, то початок строку відбування покарання визначено з дня його фактичного затримання," – наголосили в СБУ.