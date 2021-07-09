Вєрка Сердючка запалила сцену Atlas Weekend і зізналась, що погано себе почувала

9 липня 2021 , 14:41
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Джерело:

24 канал

Український виконавець-пародист Андрій Данилко, який виступає під сценічним образом Вєрки Сердючки, став одним з хедлайнерів музичного фестивалю Atlas Weekend. Співак виступив 8 липня на головній сцені заходу о 21:50 та зібрав тисячі людей під сценою.

Минулого вечора Вєрка Сердючка запалювала настрій шанувальників під такі відомі хіти, як "Все будет хорошо", "Дольче Габбана", "Гулянка", "Dancing Lasha Tumbai", "Любовь не трали-вали" та багато інших. Ефектне шоу, головні убори для фанатів у вигляді обруча з паперовими зірками, гучна музика та неймовірна енергія Сердючки передалась усім меломанам.

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Втім, Сердючка наприкінці шоу зізналась, що погано себе почувала впродовж усього виступу, тому вибачилась перед фанатами, якщо щось було не так. Незважаючи на це, фанати Сердючки були в захваті від шоу на четвертий день фестивалю:

  • "Найкращий виступ";
  • "Музика, яка не помре ніколи!";
  • "Залиште Вєрку хедлайнером назавжди";
  • "Божечки, який каааайф!!! Чую ваші вібрації аж в Дніпрі";
  • "Все буде добре завтра, а сьогодні було харашо!";
  • "Шоу, атмосфера, гумор, всіма улюблені хіти – це щось!!! Сердючка – one love";
  • "Ми всі це чекали, ми про це мріяли. Ми також, як і ти, від любові гинули. Плакати не станемо, телефони відключаємо. Ми сьогодні гуляємо, ми сьогодні – фестивалимо! Запалили цей вечір разом";
  • "Як атмосферно";
  • "Топіще! Давайте її хедом на кожен фестиваль!";
  • "OMG. Сердючка – ти вчора всіх порвала!!! Браво, чудово!"

Що відомо про здоров'я Андрія Данилка

  • У лютому 2020-го артист скаржився на погане самопочуття, наслідком якого є набір ваги. Однак розкривати деталі не став.
  • У квітні цього року музичний продюсер Юрій Нікітін заявив, що Андрій Данилко має серйозні проблеми зі здоров'ям. Його підопічним нібито опікуються як українські лікарі, так і фахівці з Європи.
  • Згодом представники Андрія Данилка спростували чутки про хвороби. Вони запевнили, що зірка має проблеми зі сном і налагоджує циркадні ритми, а "все інше – норм".
  • У червні Андрій Данилко відпочивав в улюбленому санаторії під Києвом.
Автор: Уляна Журба