Вєсті Глобалайз: Чому не варто боятися нічних жахіть

Стрес та емоційний тиск – 2 головні чинники появи нічних жахіть. Якщо вірити дослідникам з університету Канади, то погані сни можуть допомогти людині в житті наяву. Однак якщо жахи мордують регулярно – треба йти до лікаря.
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Які цікаві події відбулись у світі станом на вівторок, 6 квітня – у програмі.
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Парастронавти в космосі
Європейське космічне агентство шукає нових астронавтів і ставить за мету урізноманітнити колектив. Польоти в космос повинні стати доступними і фахівцям з обмеженими можливостями здоров'я.
"Антисемітизм" чи "анти-семітизм"
BuzzFeed News більше не використовуватиме дефіс у слові "антисемітизм". Пояснюють це тим, що використання дефісу – це один із методів применшення ролі геноциду євреїв.
Злив даних у фейсбуці
В мережу злили дані 533 мільйонів користувачів фейсбуку. Особисті дані, серед яких і номери телефонів, сотень мільйонів користувачів фейсбуку потрапили у відкритий доступ. Їх опублікували на хакерському форумі.
Більше Хакери злили в мережу особисті дані 533 мільйонів користувачів фейсбуку
Що таке Deepfake
Deepfake – це технологія на базі штучного інтелекту. Її використовують для міксування різних фото та відео. Таким чином на тіло іншої людини можна додати інше обличчя. Однією з перших індустій, де застосували цю технологію, стала порноіндустія. Але з кожним роком вона все активніше проникає в наше життя.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 6 квітня: дивіться відео