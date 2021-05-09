Вєсті Глобалайз: Білл Гейтс має поділити свої статки з колишньою дружиною

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс повідомив, що хоч і прожив з дружиною 27 років, їхні шляхи розходяться. Статки подружжя вважають одними з найбільших в світі. Однак у них є "розділовий контракт", який передбачає, як Гейтси поділять своє майно.

Які ще цікаві події сталися у світі станом на неділю, 9 травня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Мільярд лабораторних комарів випустять у природу

Пластику стане менше

Декілька компаній домовилися у найближчі 2 роки розробити спеціальну упаковку, яка розкладатиметься повністю. Там прагнуть скоротити використання пластику на 25% вже до 2025 року.

Реставрація колізею

В Італії представили новий план реставрації Колізею. Дерев'яною підлогою планують встелити весь центр гладіаторської арени. До пандемії, пам'ятку архітектури відвідували понад 7 мільйонів людей. Закінчити велику реконструкцію мають до 2023 року.

Детальніше Римський Колізей обладнають інноваційною ареною: амбітний проєкт

Як правильно любити себе

В мережі з'явилася жінка, яка на прикладі інших вчить, як правильно любити себе та своє тіло. Ця жінка розповідає про знаменитостей, яких у ЗМІ звикли називати товстими. Це призвело до маніпуляцій цілим поколінням.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 9 травня: дивіться відео