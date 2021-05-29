Вєсті Глобалайз: Смертельний вплив алкоголю на домашніх тварин

29 травня 2021 , 14:42
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Джерело:

"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі

Для багатьох домашніх тварин алкоголь токсичний. Отруєння етанолом може призвести до депресії центральної нервової системи. Тварина стає сонливою та некоординованою, прогресує до втрати свідомості, дихальної недостатності та потенційно – смерті.

Детальніше про інші цікаві події, які відбулись у світі станом на суботу, 29 травня – у програмі.

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Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням .

Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 29 травня 2021 року: дивіться відео

 

Автор: Фахрудін Шарафмал