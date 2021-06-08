Вєсті Глобалайз: Екіпаж яхти під ЛГБТ-прапором врятував кривдників, які їх ображали

У Сполучених Штатах троє чоловіків на моторному човні вигукували образи в бік екіпажу яхти з прапорами ЛГБТ спільноти. Але їхнє судно раптово вибухнуло й загорілася. Відтак кривдників врятували ті, кого вони ображали.

Які ще цікаві події сталися у світі станом на вівторок, 8 червня – у програмі.

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Американець одягнув капюшон Ку-клукс-клану замість маски

У Сан-Дієго чоловік одягнув капюшон Ку-клукс-клану замість маски. Правоохоронці заявили, що не мали підстав для затримання. Хоча у США діє Закон проти цієї організації, який забороняє будь-якій особі старше 16 років носити маску, капюшон чи інший пристрій, що прикриває частину обличчя.

У США вчителька провела "расистський" урок

Вчителька середньої школи у штаті Вашингтон принесла в клас коробку з бавовною. З 3 темношкірих дітей у класі вона відібрала двох близнючок і сказала їм продемонструвати, як колись працювали раби. Родина дівчаток просить керівництво навчального закладу дисциплінувати вчительку, яка запропонувала такий урок.

У Європі впроваджують жіночі пісуари

Питання жінок і пісуарів – це велетенська проблема, з якою бореться ледь не увесь світ. У Франції відвідувачка одного з музичних фестивалів придумала жіночий пісуар madamePee. У скандинавів теж є своя розробка – Lapee.

Хіпі в Іспанії вигадали спосіб покращити життя

В Іспанії представники "Веселкової Родини" розбили табір у горах Ла-Ріоха і практикують там заняття сексом на свіжому повітрі. Вони вважають, що саме ці ритуали допоможуть їм змінити і покращити життя. Втім через порушення карантинних обмежень поліція зараз розглядає можливість їхнього виселення.

У Каліфорнії легалізували штурмові гвинтівки

У Каліфорнії вирішили змінити законодавство на користь стрільців. У власників зброї з'явиться шанс легально придбати собі гвинтівку. Це обмеження діяло у штаті протягом 32 років.

У Нігерії заборонили твітер

Уряд Нігерії 4 червня заборонив у країні твітер "на невизначений термін". Влада заявила, що діяльність соцмережі здатна підірвати існування країни. Заборону наклали після того, як твіт президента Мухаммаду Бухарі було видалено через образливий зміст.

Фейсбук заблокує сторінку Трампа на 2 роки

У компанії Facebook повідомили, що акаунт експрезидента США Дональда Трампа заблокують, як мінімум, на 2 роки. Заборона діятиме до 7 січня 2023 року. Трамп назвав такі дії "образою всіх американців, які голосували за нього у 2020 році".

До теми Facebook заблокував акаунт Трампа на 2 роки: експрезидент лютує

У Камбоджі відправили на пенсію щура-сапера

У Камбоді на пенсію пішов щур на прізвисько Магава, який винюхував міни. Йому вдалося розчистити понад 140 тисяч квадратних метрів замінованих територій. Він знайшов 71 міну і 38 нерозірваних снарядів.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 8 червня: дивіться відео