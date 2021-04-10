Вєсті Глобалайз: Француженки відстоюють право на аборт

У Франції почали відстоювати право на аборт. Колективний лист, у якому мовиться про розширення цього права, підписали 343 громадянки країни. Вони вимагають, аби у законодавстві збільшили крайній термін переривання вагітності.

Які цікаві події відбулись у світі станом на суботу, 10 квітня – у програмі.

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Полювання на кроликів у Новій Зеландії

У Новій Зеландії відсвяткували Великдень традиційно – у 2021 році вполювали майже 12 тисяч кроликів. Попри те, що у більшості країн цих тварин вважають символом свята – у Новій Зеландії впевнені, що кролики загрожують біорізноманіттю країни та сільському господарству. Цікавим є те, що останнє таке полювання відбулось ще у 2017 році. Через низку причин, зокрема й коронавірус, традицію доводилось забороняти.

Намібія вимагає у Німеччини компенсацію

У Намібії вже давно вимагає, аби Німеччина компенсувала їхні втрати у Другій світовій війні. Зокрема, мовиться про геноцид, який був на території країни. Однак Берлін ніколи не обговорював із намібійцями ні суми виплат, ні програми виплат. Там навіть офіційно не висловлювали співчуття чи вибачення за події.

Скільки разів брехав Трамп

Журналісти The Washington Post провели дослідження і підрахували, що за весь час своєї каденції Дональд Трамп на посаді сказав неправду 30 573 рази. Варто зазначити, бо брехню з вуст президента підраховували кожного року. Дані оприлюднювали ще у час, коли він займав пост президента США.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 10 квітня: дивіться відео