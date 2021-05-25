Вєсті Глобалайз: Газові котли невдовзі можуть заборонити

У травні 2021 року спеціалісти з Міжнародного енергетичного агентства видали документ – план дій до 2050 року. До того часу вони планують скоротити кількість викидів до нуля. Для цього необхідно заборонити нові газові котли до 2025 року.

Детальніше про інші цікаві події, які відбулись у світі станом на вівторок, 25 травня – у програмі.

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Смертельний ультрамарафон у Китаї

У Китаї минув вже четвертий ультрамарафон під назвою "Відродження країни". Під час негоди на ультрамарафоні загинув 21 спортсмен. Серед загиблих виявилися найкращі спортсмени країни: чемпіон попередніх ультрамарафонів Лян Чжин та переможець Паралімпіади 2019 року Хуанг Гуанчжун.

Виверження вулкану в Конго

У східному Конго відбулось виверження вулкану Ньїарагонго. Тисячі людей утікають з Гоми, 250 людей загинули і понад 120 тисяч залишилися без даху над головою. Востаннє цей вулкан вибухав у 2002 році. Тоді лава залила аеропорт і майже всю східну частину міста.

До теми Було схоже на апокаліпсис, – миротворці у Конго про виверження вулкану

Професія "розслучників" у Японії

В Японії є досить нестанартна професія "розслучників". Одне зі специфічних завдань – руйнувати шлюби, стосунки і навіть родини. Такі люди є ще з 1980-х років і до сьогодні. Відповідних компаній, які пропонують свої послуги з розриву стосунків, є понад 250.

Булінг в онлайн-іграх

За даними досліджень, 59% жінок приховували свою стать, щоб уникати булінгу в онлайн-іграх. Дослідження провели організація Reach3 Insights разом із компанією Lenovo. Серед опитаних – 900 геймерок зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини та Китаю.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 25 травня 2021 року: дивіться відео