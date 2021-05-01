Вєсті Глобалайз: Граната часів Другої світової війни виявилася секс-іграшкою

У Німеччині довелося евакуювати понад 3 тисячі людей через 500-кілограмову бомбу, яку знайшли у лісі. Згодом з'ясували, що граната часів Другої світової війни виявилася секс-іграшкою.

Які ще цікаві події відбулись у світі станом на суботу, 1 травня – у програмі.

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Переможець битви Джошів

У США існує традиція – велетенська битва всіх людей, яких звати Джош. У 2021 році у ній взяли кілька сотень людей з таким іменем, а переміг 4-річний хлопчик. Він закріпив за собою право бути Джошем, а решті доведеться змінити імена.

Монетка у двигуні літака

Авіакомпанія скасувала рейс після того, як чоловік кинув монети у двигун літака. Хотів зробити це "на щастя". Імені чоловіка не розкривають. Однак відомо, що він закинув у двигун літака аж 6 монет. Чоловік загорнув їх у червоний папір – колір, який у Китаї символізує щастя.

Байден сколихнув пресу США

У квітні президент США виступав на кліматичному саміті щодо парникових газів. Байден пообіцяв скоротити викиди на 50% до кінця 2030 року. У ЗМІ почали лунати тези про те, що план Байдена вплине на кількість споживання м'яса у США.

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TikTok блокує трансгендерних блогерів

Адеа Даніелла 2 роки тому почав збирати підписників у ТікТок, де показував танці, співи, приколи. Також були відео з просвітницькою діяльністю про життя трансгендерів. Однак мережа його заблокувала. І таких трансгендерних блогерів, які страждають, багато.

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