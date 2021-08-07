Вєсті Глобалайз: IKEA випустила свічки з ароматом фрикадельок

Компанія IKEA розробила свічки з ароматом фрикадельок. З'явилися вони з нагоди 10-річчя програми IKEA Family. Пакунок зі свічками та іншими продуктами можна виграти зареєструвавшись на сайті, що поки доступно лише для жителів США.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на суботу, 7 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Скарги та звільнення: як розумні камери контролюють поведінку водіїв Amazon

Штучний інтелект стежить за водіями Amazon

Компанія Amazon встановила камери, щоб стежити за водіями. Інформацію них опублікувало видання The Information, посилаючись на документи компанії. Мовляв, в Amazon використовують штучний інтелект, який не просто стежить за водіями, а й визначає їхню компетентність.

Розумний дозатор мила від Amazon

Amazon розробили дозатор мила за 55 доларів, який нагадуватиме, що руки треба мити упродовж 20 секунд. Саме стільки часу Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендує мити руки, щоб убити всі бактерії та мікроби.

Боротьба з протестами у США

Законодавці округу Нью-Йорк ухвалили законопроєкт, що дозволяє поліції судитися з протестувальниками. Придумали це політики з острова Лонг-Айленд, що в Нью-Йорку. Суть цього закону полягає у наступному: якщо хтось із протестувальників завдав поліцейському шкоди – вони можуть подати в суд і вимагати відшкодування.

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"Електронні наркотики" у Китаї

Акції падають після того, як Китай охрестив онлайн-ігри "електронними наркотиками". Мовиться про падіння активів двох компаній-гігантів – Tencent та NetEase. У статті, опублікованій державною економічною інформаційною газетою Китаю мовиться, що багато підлітків стали залежними від онлайн-ігор, і це негативно на них впливає.

Twitter і боротьба з дезінформацією

Twitter почне працювати з новинними сайтами для боротьби з дезінформацією. Компанія Джека Дорсі співпрацюватиме із новинними гігантами Reuters та Associated Press, щоб уникати дезінформаційних повідомлень на своїй платформі.

Зверніть увагу Вєсті Глобалайз: Спортсмена Ірану на Олімпіаді звинуватили у приналежності до КВІР

Доля Лоррел Хабард на Олімпіаді

43-річна важкоатлетка з Нової Зеландії Лоррел Хабард стала першою трансгендерною жінкою, яка виступила на Олімпійських іграх. Проте наразі олімпійська мрія Лорел Хаббард гине на очах у всього світу. Вона тричі не змогла підняти штангу і в результаті – вилетіла зі змагань та оголосила про закінчення кар'єри.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 7 серпня: дивіться відео