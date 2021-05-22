Вєсті Глобалайз: Індійська лікарня просто неба

У містечку Мевла-Гопалгарх на півночі Індії влаштували лікарню просто неба. COVID-хворих лікують під деревами, а поруч пасуться корови. Капельниці вішають на гілки дерев.

Які ще цікаві події сталися у світі станом на суботу, 22 травня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Ракетні обстріли між Ізраїлем та Палестиною

Олімпійських ігор не буде

Японія планувала провести літні Олімпійські ігри з 23 липня по 8 серпня. Однак через пандемію лікарі вимагають скасувати змагання. У мережі є навіть петиція, яку підписали вже понад 350 тисяч людей. Токійська асоціація лікарів відправила міністру країни колективний лист, де описала всі небезпеки проведення заходу.

Перепоховання норок у Данії

У жовтні 2020 року данці убили 15 мільйонів норок, бо вони могли передавати нові штами вірусу до людини. Їх тіла закопали, а за кілька тижнів похоронили ще глибше, бо гази із їхніх тіл роздули тіла і трупи почали "вилазити" на поверхню. Однак екологи пояснили, це що призвело до забруднення ґрунтових вод, а місцеві жителі скаржаться на сморід.

До теми У Данії заборонили розводити норок до 2022 року через коронавірус

Тромбоз через вакцинацію

Вчені провели дослідження і заявили, що для вакцинованих людей AstraZeneca віком до 60 років "безпечніше та ефективніше" вакцинуватись другою дозою Pfizer. Це зумовлено поодинокими випадки тромбозу, які спостерігалися після щеплення першим препаратом. У більшості цих випадків, люди вже мали супутні захворювання.

США без масок

У США повністю вакцинованим людям дозволили зняти маску і відмовитися від соціального дистанціювання на вулицях, у деяких приміщеннях і на терасах закладів. Правила набувають чинності для тих, у кого минуло 2 тижні від отримання другої дози вакцини. У такий спосіб влада намагається заохотити до щеплення якомога більше людей.

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Претенденти на премію Дарвіна

Претендентом на премію Дарвіна, нагороди за найбезглуздішу смерть, у 2021 році є люди з Індонезії. На човні було 20 осіб, а за штурвалом – 13-річний хлопець. 9 людей вирішили зробити селфі і одночасно перемістилися ближче до передньої частини корабля. Судно не витримало такого навантаження і на швидкості перевернулося.

Музичний прорив у тіктоці

Музичний кліп на пісню Белли Поарч набрав 10 мільйонів переглядів на ютуб за перших 17 годин після публікації. Наразі там вже понад 60 мільйонів. Сама Белла – тіктокерка, а відтепер і співачка. У соцмережі у неї майже 70 мільйонів підписників і свій трек вона спочатку розкрутила там.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 22 травня: дивіться відео