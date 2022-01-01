Вєсті Глобалайз: Китайці займаються спортом просто у McDonald's
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
McDonald's встановив велотренажери у деяких своїх ресторанах у Китаї. Тож відвідувачі можуть позайматися спортом і підзарядити телефон під час споживання їжі.
Що ще цікавого трапилось у світі станом на 1 січня – дізнавайтесь у програмі.
У минулому випуску програми Вєсті Глобалайз: У космосі може існувати планета Х
Зміна статі у Швейцарії
Тепер на мапі світу з'явилася ще одна країна, що дозволяє змінювати стать, ґрунтуючись на самовизначенні, а не на медичних довідках та операціях. Мовиться про Швейцарію. Законний перехід дозволений вже з 1 січня.
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"Чітерство" у відеоіграх
Канадські вчені почали досліджувати шахрайство на прикладі гри Whyville, яка з'явилася на світ у 1999 році. За розгадування завдань гравці отримують віртуальну валюту, яку згодом можна обміняти на різні речі для вашого героя.
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Новий випуск програми "Вєсті Глобалайз": дивіться відео