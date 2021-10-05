Вєсті Глобалайз: На найбільший протест проти абортів у США вийшли тисячі людей

У Сполучених Штатах Америки відбулись протести проти абортів. Вони охопили 600 міст, а участь у них взяли понад 200 правозахисних організацій.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 5 жовтня – дізнайтесь у програмі.

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"Антиваксерська" школа у Великій Британії

"Суверенні громадяни" намагаються відкрити власну "антиваксерську" школу у Великій Британії. Ті, хто стоїть за ініціативою, стверджують, що ці запропоновані незареєстровані "школи" будуть захищені владою від судового переслідування.

Поширення а лкоголізму у Китаї

Вони призначать навіть спеціальні "суверенні громадські поліцейські сили", які називають себе "констеблями миру".

Алкоголізм у Китаї – велика проблема. Щороку, за даними Statista, там гинуть тисячі людей. Наприклад, у 2018 році померли 59 тисяч жінок. Статистика щодо чоловіків ще гірша – 650 тисяч смертей.

Це рекордний показник у світі. Другою за цією статистикою є Індія, де за 2018 рік алкоголь забрав життя 42 тисячі жінок і 290 тисяч чоловіків.

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У Мексиці робот доставляє таблетки для аборту

У Мексиці створили rAborta, який доставляє таблетки для переривання вагітності. Роботом керують медичні працівники з Мехіко та поставляють таблетки для переривання вагітності жінкам, які проживають у мексиканських штатах з обмежувальним законодавством щодо абортів.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 5 жовтня: дивіться відео