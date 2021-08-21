Вєсті Глобалайз: Найвпливовіші жінки Афганістану бояться за своє життя

Журналісти зібрали коментарі 18 впливових в Афганістані жінок. Серед них немає жодної, яка б не боялася за власне майбутнє. Таліби змінили їхнє життя.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 20 серпня – у програмі.

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Чому люди цілуються

Існує 2 теорії, чому люди почали цілуватися. Перша про те, що люди ще з дитинства мають вроджену симпатію до дотиків губами. Можливо, це пов'язано із грудним вигодовуванням дітей, тому рефлекс вже вроджений у кожного.

Інша теорія – колись люди передавали їжу своїм дітям через пережовування. Доторкаючись губами до губ, немовлята отримували їжу. Варіант цілком ймовірний, враховуючи, що наші найближчі предки шимпанзе передають відприскам їжу саме таким способом.

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Утиски з боку Китаю

26-річна Ву Хуан розповіла журналістам Associated Press, що її викрали з готелю в Дубаї і привезли до таємної в'язниці, де розпитували про нареченого, якого підозрюють у держзраді.

Зрада нібито у тому, що Ван Цзінью в соцмережах постив повідомлення, де критикував китайські ЗМІ за неправдиві новини про протести у Гонконгу у 2019 році. Допитуючи її, китайські специ сподівалися, що жінка здасть нареченого.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 20 серпня: дивіться відео