Вєсті Глобалайз: Олімпіаду в Пекіні взялись "відбілювати"

Олімпійські ігри в Пекіні відбувалися у напруженій обстановці, через дипломатичний бойкот зокрема. Водночас боти та фейкові акаунти просувають китайське бачення "Зимової Олімпійської країни чудес".

Про інші події, які відбулись у світі станом на 22 лютого – дізнавайтесь у програмі.

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Британський Центр дезінформації

Міністерка закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс заявила, що країна створить інформаційний осередок проти фейкових наративів, адже Путін, за її словами, не зупиниться на Україні. Мовиться про спеціальний Центр урядової інформації, який боротиметься з російськими "дезами".

США виступили проти продажу підробок

Alibaba, сайти електронної комерції і Tencent у США помаркували як такі, що займаються підробками. Так вирішили у Торговельному представництві США. Мовляв, китайці своїми підробки порушують права на інтелектуальну власність.

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Насильство банд в Еквадорі

У Південній Америці посилилося кримінальне свавілля. В Еквадорі зростає насилля пов'язане з наркотиками, банди звішують тіла з мостів.

Чоловік вимкнув інтернет у всьому місті

У невеличкому пляжному містечку Месанж, що на південному заході Франції, чоловіка відправлять за ґрати, за те, що відімкнув інтернет всьому місту в намаганнях обмежити доступ дітей до соцмереж. Йому дуже не подобалося, що його діти проводять в мережі багато часу, особливо вночі.

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Повний випуск "Вєсті Глобалайз" за 22 лютого: дивіться відео