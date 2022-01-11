Вєсті Глобалайз: Перша у світі ферма восьминогів
Джерело:"Вєсті Глобалайз" на 24 каналі
Наприкінці 2021 року британські вчені проаналізували понад 300 наукових робіт і дійшли висновку, що восьминоги розумні. Тож у світі створили першу ферму восьминогів.
Про інші події, які відбулись у світі станом на 11 січня – дізнавайтесь у програмі.
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У Пакистані знищують контрабанду
Церемонія знищення контрабанди відбувається у Пакистані щорічно. Згідно з офіційними даними, знищили 16 732 пляшки та 742 консерви. Крім того, спалили 249 кілограмів наркотиків та 191 тисячу фальсифікованих сигарет.
Зачіски у відеоіграх
У квітні 2021 року вийшла гра Outriders, де для темношкірих персонажів дали на вибір 24 види зачісок. Це настільки обурило темношкірих гравців, що вони вирішили створити Open Source Afro Hair Library – безкоштовну базу даних 3D-змодельованих зачісок.
Поганий настрій
Вчені з каліфорнійського університету провели цікаве дослідження. Щоб зменшити ризики захворюваності та покращити своє здоров'я, вони радять навчитися бачити і хороше, і погане, адже людина від природи запрограмована на отримання позитивних емоцій.Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск "Вєсті Глобалайз" на 24 каналі: дивіться відео