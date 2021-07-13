Вєсті Глобалайз: QR-код продовжує набирати популярність у світі

Більшість людей знає, що таке QR-код і практично кожен хоч раз у житті ним користувався. За даними Modern Retail, у період із 2018 до 2019 року кількість взаємодій з QR-кодом підвищилася на 26%. Проте власне його історія відома не всім.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 13 липня – читайте далі.

До теми Вєсті Глобалайз: У США поліцейських собак хочуть відправити у відставку

У світі заговорили про 3 дози вакцини

Pfizer у пошуках дозволу у США на третю дозу вакцини від COVID-19. Вперше про це заговорили у The Washington Post. Переконували, що спілкувалися із людьми, ознайомленими із цим планом. В конторі провели власні дослідження, які й показали, що третя доза збільшує кількість антитіл від 5 до 10 разів. Але поки такий варіант вакцинації розглядають лише у США.

Вакцинація та збільшення грудей

У США блогерка заявила про збільшення грудей після вакцини проти коронавірусу. Про все це Ель Маршалл розповіла на своєму акаунті в тіктоці. За словами дівчини, нібито після вакцинації Pfizer її груди збільшилися на 2 розміри.

Зверніть увагу Вакцина Pfizer викликає стрімкий ріст грудей у жінок: що кажуть медики

Замок з піску у Данії сягнув 21 метра

У Данії побудували найвищий піщаний замок. Його висота – 21 метр. Над ним працював голландський художник Вільфред Штайгер, а допомагали йому ще 30 скульпторів. Разом вони створили піщаний замок, який символізує "силу коронавірусу у світі із початку пандемії".

У Південній Кореї винайшли "криптотуалет"

Туалет у Південній Кореї перетворює екскременти в енергію та цифрову валюту. Такий пристрій створив доктор Чо Дже-Вон, професор міських та екологічних наук Ульсанського національного інституту науки та технологій.

Актуально Гігантські панди більше не під загрозою зникнення: причина

Китайці провели перепис панд

Питання зникнення панд як виду підіймають уже не перше десятиліття. Але нещодавно свою думку змінили китайські урядовці – великі панди більше не під загрозою зникнення, але все ще вразливі. Китайці провели перепис панд і виявили, що їх тепер 1800. Це неймовірно великий показник популяції для цих тварин.

Підозрювану упіймали під час покупки нагетсів

Поліцейським після 2-годинної гонитви нарешті вдалося упіймати жінку. Вона зупинилася біля Мак-драйву, щоб купити собі курячих нагетсів. Ця дивна історія відбулася у Вустері, штат Массачусетс. 38-річну Йоганну Гардель запідозрили у викраденні автомобіля.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 13 липня: дивіться відео