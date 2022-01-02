Вєсті Глобалайз. Солянка: Біля Байдена може з'явитись експерт із катувань

Серед команди Джо Байдена може з'явитись старший аналітик ЦРУ. Саме він колись захищав звіт управління про вчинені тортури.

Що ще цікавого трапилось у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.

До теми Байден за 2021 рік став "речником" України у Кремлі

Екологічна Coca-Cola

Coca-Cola планує протестувати перші паперові пляшки у межах дострокової стратегії. Компанія планує перейти на безвідходне виробництво до 2030 року.

Оренда охоронців

У світі працює унікальний застосунок для того, щоб винаймати охоронців. Додаток працює через командний центр, де є база спецагентів, які працюють цілодобово.

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Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз. Солянка": дивіться відео