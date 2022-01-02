Вєсті Глобалайз. Солянка: Біля Байдена може з'явитись експерт із катувань
2 січня 2022 , 17:13Читать новость на русском
Серед команди Джо Байдена може з'явитись старший аналітик ЦРУ. Саме він колись захищав звіт управління про вчинені тортури.
Що ще цікавого трапилось у світі за 2021 рік – дізнавайтесь у програмі.
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Оренда охоронців
У світі працює унікальний застосунок для того, щоб винаймати охоронців. Додаток працює через командний центр, де є база спецагентів, які працюють цілодобово.Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз. Солянка": дивіться відео