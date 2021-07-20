Вєсті Глобалайз: У Токіо для олімпійців встановлять картонні ліжка

У кімнатах спортсменів Олімпійських ігор у Токіо встановлять антисекс-ліжка з картону, які здатні витримати до 200 кілограмів. Усе для того, щоб запобігти статевим контактам між атлетами під час пандемії.

Детальніше про інші події, які відбулись у світі станом на вівторок, 20 липня – читайте далі.

До теми Вєсті Глобалайз: Світові компанії переходять на гендерно-нейтральну мову

Спілкування з білими й темношкірими водіями

На Vice News з'явилося дослідження про те, що у США поліцейські більше розмовляють із білими водіями ніж із темношкірими. Його провели вчені з особистісної та соціальної психології. Причиною появи такого звіту стали так звані расові прогалини.

Цукерберг переманює блогерів

Попри те, що у фейсбуком користуються майже 3 мільярди осіб, тікток досі залишається найпривабливішим місцем для блогерів. Однак Марк Цукерберг відставати від китайської платформи не планує. Компанія Facebook до кінця 2022 роки інвестує 1 мільярд доларів у творців контенту.

Байден розкритикував Facebook

Джозеф Байден заявив, що поширення дезінформації про COVID-19 у соціальних мережах "вбиває людей". Однак слова президента США – це лише вершина айсбергу пресконференції, присвяченої дезінформації щодо коронавірусу. Посадовці Білого дому звинувачували саме соцмережі в тому, що план їхньої кампанії з вакцинування провалився.

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Майнінгова ферма у Малайзії

У Малайзії знайшли майнінгову ферму, яка крала електроенергію, й провели оригінальну показову страту. Зокрема, поліцейські знищили 1 069 машин для майнінгу біткоїнів за допомогою парового катка. Знайшли й 6 винних – їх оштрафували та кинули за ґрати на 8 місяців.

Як коронавірус впливає на запахи

Журналісти Insider опублікували дослідження, у якому мовиться, що через рік після зараження коронавірусом усе пахне сміттям і цибулею. Дехто вважає, що це може тривати до 3 років.

Тисячі доларів за переїзд

В Італії у регіоні Калабрія готові заплатити 33 тисячі доларів тому, хто переїде у мальовничі місцеві села. Зробити це може будь-хто у віці до 40 років. Однак просто так отримати гроші не вийде, адже для цього потрібно принести користь місцині.

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Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 20 липня: дивіться відео