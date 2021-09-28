Вєсті Глобалайз: Вартість найдорожчих тварин у світі

Журналісти BBC Future поставили собі за мету визначити найдорожчих тварин у світі. Звичайно, що встановлювати ціну за них – негуманно, але ці суми в майбутньому можуть врятувати тварин від браконьєрів.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 28 вересня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Організаторів премії "Еммі" звинуватили в расизмі

Заборона на веселощі для талібів

Коли бойовики "Талібану" захопили Афганістан, їхнім радощам не було меж. Однак у новому афганському міністерстві оборони заявили, що талібам пора припинити так сильно веселитися і робити селфі. За даними The Wall Street Journal, солдатам також заборонено швидко їздити. Водночас таліби більше не повинні носити волосся до плечей, стильний одяг та білі кросівки.

Детективи для темношкірих людей

На Vice News з'явилася стаття "Темношкірі родини змушені наймати приватних детективів, оскільки поліція не хоче шукати їхніх дітей". За даними ФБР, у 2018 році у США зниклими безвісти вважали понад 600 тисяч осіб. З них 40% – темношкірі люди. Крім того, що поліція рідше береться за пошуки, медіа не надто сприяють поширенню інформації про це.

Одностатеві шлюби у Швейцарії

Жителі Швейцарії підтримали на референдумі закон, що надає одностатевим парам повні права на вступ у шлюб й усиновлення. Щоправда, проти цього висловилися церковні діячі та деякі консервативні партії. Цікаво, що одностатеві шлюби в країні легалізували ще у 2007 році, однак тоді були певні обмеження.

До теми У Швейцарії провели референдум щодо прав одностатевих пар: які результати

Черепаха вплинула на авіарейси

У японському аеропорту Наріта черепаха виповзла на злітно-посадкову смугу й затримала на 15 хвилин виліт 5 літаків. Працівники аеропорту повідомили, що з'ясують тип черепахи, аби визначити, чи можна розмістити її у природному середовищі існування.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 28 вересня: дивіться відео