Вєсті Глобалайз: Вчені "воскресили" тварин після 24 тисяч років мерзлоти

Вчені повернули до життя бделлоїдних коловерток, які пережили 24 тисячі років сибірських заморозків. Науковці навіть довели, що крихітні безхребетні можуть розмножуватися.

Детальніше про інші цікаві події, які сталися у світі протягом тижні – у програмі.

Цікаво Вєсті Глобалайз: Екіпаж яхти під ЛГБТ-прапором врятував кривдників, які їх ображали

У Камеруні не знають, що таке ескалатор

В камерунському місті Дуала вперше встановили ескалатор. Але люди не знають, як цей транспортний засіб працює, відтак не вміють ним користуватися. Вони неправильно на нього стають, а потім котяться донизу. Деякі мешканці падали, коли намагалися піднятися рухомими сходами.

Найбагатші люди світу ухиляються від сплати податків

Американська неурядова організація, що займається розслідувальною журналістикою ProPublica перевірила, як саме найбагатші люди світу сплачують податки. За результатами, 25 американських мільярдерів у проміжку між 2014 і 2018 роками спільно примножили свої статки на 401 мільярд доларів. А податків загалом сплатили всього на 13,6 мільярда – 3,4%.

До теми Безос, Маск та інші мільярдери ухилялися від сплати податків, – розслідування

У Кенії вакцинували від коронавірусу водою

Лікарні у Кенії робили людям щеплення від коронавірусу водою замість вакцини. У правоохоронних органах вже є список центрів вакцинації, які займалися продажем води під виглядом препарату. Втім наразі невідомо, скільки людей вже отримали фейкове щеплення і чи все з ними гаразд.

У Неваді борються з газонами заради екології

Урядовці американського штату Невада вирішили боротися з газонами заради економії та екології. Через масштабну засуху влада вводить заборону на "нефункціональну" траву. Мовиться про газони, які зазвичай ніким не використовуються. Наприклад, насадження біля офісів, багатоквартирних будинків і на узбіччях доріг.

Американка вбила подругу краплями для очей

У Вісконсині 36-річна жінка Джессі Курчевскі вбила хвору подругу, за якою доглядала. Звіти про токсикологію показали, що в крові загиблої була велика кількість тетрагідрозоліну – протизастійного засобу, який зазвичай міститься в очних краплях.

Жан-Клод Ван Дам з'явиться у новій стрічці від Netflix

Жан-Клод Ван Дам вперше за свою фільмографію з'явиться у стрічці від Netflix "Останній найманець". Більша частина фільмування проходила у Києві влітку 2020 року.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 12 червня: дивіться відео