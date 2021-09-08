Вєсті Глобалайз: У Великій Британії заборонять газ, який викликає сміх

У Великій Британії можуть заборонити оксид азоту, яким щорічно бавляться понад пів мільйона людей. "Сміховинний газ", що змінює голос у людей, є другим за популярністю наркотиком серед молоді країни.

Про інші події, які відбулись у світі станом на 7 вересня – дізнайтесь у програмі.

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У Китаї приборкують фанатів "ідолів"

Китай забороняє реаліті-шоу талантів, щоб приборкати поведінку фанатів кумирів. "Ідолами" зазвичай називають представників попкультури. Їхні прихильники намагаються у всьому їх наслідувати: стиль, зачіски, поведінка, спосіб життя тощо. Зважаючи на це, в Пекіні вважають, що "ідоли" такого штибу власним зовнішнім виглядом умовно збивають з пантелику китайську молодь.

Натомість у Китаї транслюватимуть програми, які створюватимуть атмосферу любові до комуністів та країни.

Поліція зупинила футбольний матч

У Південній Америці матч Бразилія – Аргентина мав стати центральним у 8 турі відбору на Чемпіонат світу-2022. Однак через кілька хвилин гри біля поля з'явилися органи охорони здоров'я штату Сан-Паулу, які дали команду її зупинити. Усе для того, щоб депортувати 4 футболістів, які, ймовірно, потрапили у Бразилію з порушеннями.

До теми Поліція зупинила матч Бразилія – Аргентина: 4 футболістів потрапили у країну з порушеннями

Судовий процес через проєкт Theranos

Журналісти ВВС опублікували велетенську статтю про проєкт Theranos. Засновницю біотехнологічного стартапу Елізабет Холмс звинувачують в обмані інвесторів і сотень тисяч пацієнтів в США. Однак вона змогла обдурити не просто американських багатіїв, а й найвпливовіших людей в країні. Через це у Каліфорнії почався процес у її справі.

Легендарне повернення ABBA

Шведський гурт ABBA вперше за 40 років презентував 2 нові пісні. Музикантам вже понад 70 років і від світових турів вони відмовилися. Однак вихід із ситуації знайшли – новий альбом представлять їхні голограми. У результаті перед фанатами постануть цифрові копії улюблених музикантів, молодші на 40 років.

Рятівники мігрантів з Мексики

Мексиканські мігранти іноді губляться, а в гіршому випадку гинуть в американських пустелях, намагаючись нелегально перебратися до США. Втім, у країні працюють спеціальні волонтери, які шукають і намагаються врятувати тих, хто, здається, не думає про власне життя, коли йде на такий крок. Вони входять до організації Aguilas del Desierto.

Цікаво Вєсті Глобалайз: У США може будь-хто надрукувати небезпечну зброю на 3D-принтері

Роздратування через метушню

Мізокінезія – психологічний феномен, який присутній у кожної третьої людини. За даними канадських дослідників, які вивчали це поняття, воно є сильною негативною або емоційною реакцією на чиїсь незначні повторювані рухи. Наприклад, коли хтось, не усвідомлюючи цього, ворушить рукою або ногою.

Для того, щоб довести це, вчені провели дослідження на 4 тисячах добровольців. Кожного третього дратували повторювальні рухи.

Більше випусків програми "Вєсті Глобалайз" можна переглянути за посиланням

Повний випуск програми "Вєсті Глобалайз" за 7 вересня: дивіться відео