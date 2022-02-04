Вєсті Кремля: В Африці з'явились прихожани РПЦ

Російська православна церква створила адміністративні структури в Африці. Місцеві священники вже навіть провели службу. РПЦ в Африці – така собі "помста" за визнання там Православної церкви України.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 4 лютого – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу "Русский мир" окупує Африку: російські прапори з'явились в Буркіна-Фасо не просто так

Німецькі журналісти у Росії

Журналістам німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle заборонили заходити до Держдуми. Відповідне доручення підготував голова В'ячеслав Володін. Це рішення стало відповіддю на заборону мовлення телеканалу RT DE у Німеччині.

Юліанський календар

В РПЦ запропонували, аби Росія перейшла на юліанський календар. Чи заговорять про це серйозно – невідомо.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 лютого: дивіться відео