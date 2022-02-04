Вєсті Кремля: В Африці з'явились прихожани РПЦ
Джерело:"Вєсті Кремля"
Російська православна церква створила адміністративні структури в Африці. Місцеві священники вже навіть провели службу. РПЦ в Африці – така собі "помста" за визнання там Православної церкви України.
Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 4 лютого – дізнавайтесь у програмі.
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Німецькі журналісти у Росії
Журналістам німецької телерадіокомпанії Deutsche Welle заборонили заходити до Держдуми. Відповідне доручення підготував голова В'ячеслав Володін. Це рішення стало відповіддю на заборону мовлення телеканалу RT DE у Німеччині.
Юліанський календар
В РПЦ запропонували, аби Росія перейшла на юліанський календар. Чи заговорять про це серйозно – невідомо.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 лютого: дивіться відео