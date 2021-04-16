Вєсті Кремля: На дачі Путіна є кріокамера та грязьова кімната

Команда засудженого опозиціонера Олексія Навального опублікувала нове розслідування. У ньому розповіли про розкішну державну дачу Володимира Путіна у Валдаї. У будинку є грязьова кімната та кріокамера.

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Патріарх Кирил вакцинувався

Настоятель Російської православної церкви патріарх Кирил раніше заявляв, що віряни не можуть заразитись коронавірусом через Святі Дари. Однак стало відомо, що сам патріарх вакцинувався від COVID-19 російською вакциною.

Виробництво літаків

Пасажирський літак Іл-96-400 не піде на серійне виробництво. Причиною такого рішення стало те, що від авіакомпаній немає замовлень. Також через пандемію COVID-19 далекомагістральні літаки по всьому світу просто стоять.

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