Вєсті Кремля: У Росії заявили, що Депардьє "зцілився" від гомосексуалізму їхньою журавлиною

Російський політик Віталій Мілонов заявив, що Росія позитивно вплинула на французького актора Жерара Депардьє. Він нібито зумів "зцілитися" від гомосексуалізму завдяки журавлині.

Про інші курйозні події, які відбулись в Росії станом на п'ятницю, 30 квітня – у програмі.

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Михалков вакцинувався

Режисер Микита Михалком вакцинувався від коронавірусу. Це здивувало багатьох, адже він був прихильником теорії небезпеки від вакцинації. Своє рішення він пояснив тим, що "втрачає пильність".

Російські вчені виїжджають

Кількість російських вчених та висококваліфікованих фахівців, які виїжджають за кордон, з 2012 року збільшилася відразу в 5 разів. Наразі кількість сягнула 70 тисяч людей.

Деякі ролики на PornHub хочуть заблокувати

Роскомнадзор хоче заблокувати 6 роликів з PornHub. Мовиться про ті, у яких є образи представника влади, порушення права на свободу віросповідання та пропаганда наркотиків. Ці записи наразі перевіряє прокуратура.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 квітня 2021: дивіться відео