Вєсті Кремля: Депутати Росії розкритикували пісню для Євробачення

Російська голова Ради Федерації Валентина Матвієнко різко розкритикувала пісню співачки Manizha, з якою вона виступатиме на Євробаченні. Проте вона, висловлюючи невдоволення текстом, переплутала слова. Окрім того, проти пісні виступили ще низка депутатів Кремля.

Які ще курйозні події відбулись у Росії станом на четвер, 1 квітня – у програмі.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 1 квітня: дивіться відео