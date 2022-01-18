Вєсті Кремля: Екскапітан ФСБ почав боротьбу за права ЛГБТ

Екскапітан ФСБ Росії змінив стать і став візажистом. Олександр Чумаков, а нині Катерина Майерс, відслужив у структурі 12 років і нині бореться за права ЛГБТ. Силовикам таке навряд чи сподобається.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 18 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Росія заборонила в'їзд 7 британцям через санкції за Навального

Новий термін для Навального

Проти Олексія Навального порушили нову кримінальну справу. У справі щодо "шахрайства в особливо великому розмірі" російському опозиціонеру може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Агреман Поклонської

Після призначенням послинею Росії у Кабо-Верде колаборантка Наталія Поклонська раптово зникла з радарів ЗМІ. Виявляється, ексдепутатка Держдуми досі не поїхала працювати через відсутність агреману – попередньої згоди Кабо-Верде на її призначення.

РПЦ проти комп'ютерів

Російська православна церква відзначилася черговими "інноваціями". Цього разу РПЦ написали молитву "про одержимих комп'ютерною пристрастю".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 січня: дивіться відео