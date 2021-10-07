Вєсті Кремля: Кадиров фактично "визнав", що Крим – це Україна

У Чечні 7 жовтня відбулась чергова інавгурація Рамзана Кадирова. Під час промови глави Республіки позаду було чітко помітно карту з Кримом у складі України.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 7 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Читайте також У росіян палає через український Крим на презентації логотипу Євро-2024

Російська реформа медицини

В Росії хочуть відродити інститут лікарняних капеланів. Віцепрем'єр-міністерка Тетяна Голікова заявила, що в країні ще з давніх часів були священники при медзакладах, але потім "ця добра традиція була втрачена".

Нова заява Медведєва

Експрезидент Росії Дмитро Медведєв відзначився новою заявою. Політик застеріг провладну партію "Єдину Росію" від запаморочення після успіху на парламентських виборах.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 жовтня: дивіться відео