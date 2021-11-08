Вєсті Кремля: Кадиров та Сімоньян публічно посварилися через расову ворожнечу в Росії

Протистояння росіян та представників інших національностей досягли піку. В ситуацію втрутились пропагандистка Маргарита Сімоньян та глава Чечні Рамзан Кадиров, які публічно посварилися.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 5 листопада – дізнавайтеся в програмі.

Цікаво Пішла на підвищення: 22-річна дочка Кадирова стала міністеркою культури Чечні

Путіну загрожують стільці

Очільнику Кремля Володимиру Путіну загрожує чимало речей, але найбільше він може постраждати від стільця. Саме тому його підлеглі та помічники постійно намагаються його врятувати від "замахів".

Лукашенко уявив себе невразливим

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко демонстративно порушує карантинні обмеження проти COVID-19. Під час відвідин коронавірусної лікарні в Орші він зняв маску та заявив, що "живий".

Російські комуністи виступили за "народну єдність"

Щороку російська компартія на чолі з лідером Геннадієм Зюгановим відзначає радянський пережиток – день народної єдності. Окрім типових відвідин Володимира Леніна, комуністи традиційно закликають пролетарів об'єднатися.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 листопада: дивіться відео